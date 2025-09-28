Италия второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу, победив Болгарию в ярком финале — видео

28 сентября, 15:23
Мужская сборная Италии по волейболу стала чемпионом мира-2025 (Фото: REUTERS/Noel Celis)

Мужская сборная Италии по волейболу победила команду Болагрии в финале чемпионата мира 2025 года, который проходил на Филиппинах.

Итальянцы выиграли первые два сета (25:21, 25:17). Затем болгары сумели сократить отставание, выиграв следующую партию (17:25).

В четвертом сете Италия не оставила шансов сопернику, добыв разгромную победу (25:10).

Сборная Италии второй раз подряд выиграла мужской чемпионат мира. В 2022 году итальянцы в четырех сетах обыграли команду Польши.

Чемпионат мира-2025 (мужчины), финал
Болгария — Италия — 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)

https://www.youtube.com/embed/3TZVHR9RehU?si=HtdRzcuulBzB7D4E
В матче за третье место сборная Польши переиграла Чехию (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Напомним, сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира после группового этапа, заняв третье место в группе с командами Бельгии, Италии и Алжира.

Отметим, что женская сборная Италии по волейболу также стала чемпионом мира-2025.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Волейбол Чемпионат мира Сборная Италии

