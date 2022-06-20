Сборная Украины завоевала золото на чемпионате мира по водным видам спорта

20 июня, 19:48
Цей матеріал також доступний українською
Украина опередила Японию и Италию, которые заняли второе и третье места соответственно (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Украина опередила Японию и Италию, которые заняли второе и третье места соответственно (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Сборная Украины завоевала золото в произвольных комбинациях в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Украина завоевала золото, получив за свое выступление 95,0333 балла. Второе место заняла Япония (93,5667), а третье — Италия (92,0333).

В составе Украины выступали Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Видео дня
https://www.facebook.com/ukrsynchro/posts/441782754620060

Таким образом, Украина завоевала третью награду на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта.

Читайте также:
Магучих установила рекорд сезона. Украинские прыгуньи заняли весь пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги

Ранее Марта Федина завоевала серебро в техническом соло, а сестры Марина и Владислава Алексеевы стали вторыми в технической программе дуэтов.

На ЧМ-2019 Украина завоевала в этой дисциплине бронзу, в 2017 — серебро, в 2013 — бронзу.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Плавание Чемпионат мира Сборная Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X