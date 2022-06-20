Сборная Украины завоевала золото на чемпионате мира по водным видам спорта
Украина опередила Японию и Италию, которые заняли второе и третье места соответственно (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)
Сборная Украины завоевала золото в произвольных комбинациях в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Украина завоевала золото, получив за свое выступление 95,0333 балла. Второе место заняла Япония (93,5667), а третье — Италия (92,0333).
В составе Украины выступали Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Таким образом, Украина завоевала третью награду на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта.
Ранее Марта Федина завоевала серебро в техническом соло, а сестры Марина и Владислава Алексеевы стали вторыми в технической программе дуэтов.
На ЧМ-2019 Украина завоевала в этой дисциплине бронзу, в 2017 — серебро, в 2013 — бронзу.
Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.
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