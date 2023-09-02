Сборная Украины потерпела третье поражение подряд на чемпионате Европы по волейболу
Украина проиграла, выиграв первый сет (Фото:Федерация волейбола Украины via Facebook)
Мужская сборная Украины по волейболу уступила Болгарии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу.
Украина выиграла первый сет 25:20, однако не сумела развить преимущество, проиграв три следующие партии — 17:25, 20:25, 23:25.
Сине-желтые потерпели третье поражение в трех матчах турнира и с одним очком занимают последнее место в группе B. Перед этим украинцы уступили Словении (1:3) и Хорватии (2:3).
Украине осталось сыграть против Финляндии (4 сентября) и Испании (5 сентября).
В плей-офф чемпионата Европы выйдут по четыре лучшие команды из каждой из четырех групп.
Болгария — Украина 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:20, 25:23)
Турнирная таблица
Ранее женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступила Чехии.