Сборная Украины потерпела третье поражение подряд на чемпионате Европы по волейболу 2 сентября, 23:31 Украина проиграла, выиграв первый сет (Фото:Федерация волейбола Украины via Facebook)

Мужская сборная Украины по волейболу уступила Болгарии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Украина выиграла первый сет 25:20, однако не сумела развить преимущество, проиграв три следующие партии — 17:25, 20:25, 23:25.

Сине-желтые потерпели третье поражение в трех матчах турнира и с одним очком занимают последнее место в группе B. Перед этим украинцы уступили Словении (1:3) и Хорватии (2:3).

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Украине осталось сыграть против Финляндии (4 сентября) и Испании (5 сентября).

В плей-офф чемпионата Европы выйдут по четыре лучшие команды из каждой из четырех групп.



Болгария — Украина 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:20, 25:23)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступила Чехии.