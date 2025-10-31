30 октября во время общения с прессой генменеджер клуба Сэм Прести поговорил о ситуации вокруг баскетболиста. Он сообщил, что врачи «чрезвычайно позитивны» относительно перспектив 20-летнего Топича на выздоровление.

В начале октября Никола прошел процедуру биопсии в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне. Получив результаты, он попросил клуб публично не разглашать свой диагноз, пока не начнет химиотерапию.

Баскетболист смог тренироваться во время лечения химиотерапией. Однако пока неизвестно, когда защитник сможет дебютировать в НБА.

«Наши единственные ожидания от него — сосредоточиться на лечении. Это его важнейший приоритет. Он вернется к баскетболу, когда сможет, но мы, очевидно, не возлагаем на это никаких временных ограничений или ожиданий. Он имеет нашу полную поддержку, поощрение и любовь», — цитирует Прести ESPN.

Напомним, что Оклахома выбрала 20-летнего серба под 12-м номером на драфте в 2024 году. За несколько недель до этого он получил разрыв передней крестообразной связки и не провел ни одного матча в дебютном сезоне в лиге. Несмотря на это, Никола Топич все равно получил статус чемпиона НБА после того, как Тандер обыграли Индиану в семи играх финальной серии.

