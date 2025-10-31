У 20-летнего действующего чемпиона НБА диагностировали рак — он тренировался во время курса химиотерапии
В 2024 году Николу Топича под 12-м номером на драфте выбрала Оклахома-Сити (Фото: НБА)
Сербский защитник Оклахома-Сити Тандер Никола Топич проходит курс химиотерапии после того, как ему диагностировали рак яичек.
30 октября во время общения с прессой генменеджер клуба Сэм Прести поговорил о ситуации вокруг баскетболиста. Он сообщил, что врачи «чрезвычайно позитивны» относительно перспектив 20-летнего Топича на выздоровление.
В начале октября Никола прошел процедуру биопсии в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне. Получив результаты, он попросил клуб публично не разглашать свой диагноз, пока не начнет химиотерапию.
Баскетболист смог тренироваться во время лечения химиотерапией. Однако пока неизвестно, когда защитник сможет дебютировать в НБА.
«Наши единственные ожидания от него — сосредоточиться на лечении. Это его важнейший приоритет. Он вернется к баскетболу, когда сможет, но мы, очевидно, не возлагаем на это никаких временных ограничений или ожиданий. Он имеет нашу полную поддержку, поощрение и любовь», — цитирует Прести ESPN.
Напомним, что Оклахома выбрала 20-летнего серба под 12-м номером на драфте в 2024 году. За несколько недель до этого он получил разрыв передней крестообразной связки и не провел ни одного матча в дебютном сезоне в лиге. Несмотря на это, Никола Топич все равно получил статус чемпиона НБА после того, как Тандер обыграли Индиану в семи играх финальной серии.