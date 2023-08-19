«Какие же твари». Харлан отреагировала на ракетный удар России по драмтеатру в Чернигове

19 августа, 14:08
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Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала ракетный удар РФ по драмтеатру в Чернигове, в результате которого по меньшей мере шесть человек погибли и 37 травмированы.

Харлан опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором выразила свое отношение к российским оккупантам после циничного удара по украинскому городу.

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«Какие же твари», — написала Харлан.

Видео дня

Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram

Ранее сообщалось, что Харлан получила получила престижную награду и рассказала о сотрудничестве с СБУ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Чернигов Ракетные удары Война России против Украины

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