Звезды российского MMA устроили драку в зале во время турнира UFC — видео 24 октября, 15:15 Чимаева и Нурмагомедова сдерживали окружающие (Фото:Скриншот видео)

Звездные бойцы смешанных единоборств из РФ Абубакар Нурмагомедов и Хамзат Чимаев устроили драку в зале во время турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).



Конфликт случился после того, как второй подошел к первому, чтобы поздороваться. Бойцы сказали несколько слов друг другу, а спустя мгновение Чимаев толкнул Нурмагомедова.

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Это привело к драке между спортсменами, которых пришлось сдерживать окружающим.

Абубакар — уроженец Дагестана и двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В MMA он одержал 17 побед и потерпел три поражения при одной ничьей.

Чимаев — уроженец Чечни. Он выступает под флагом Швеции, куда уехал в качестве беженца. На его счету 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах.

Хамзат находится в дружественных отношениях с кремлевским ставленником во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзаном Кадыровым.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял звезду российского MMA Петра Яна после поражения того от американца Шона О’Мэлли.