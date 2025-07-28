Украинская фехтовальщица проигнорировала россиянку на подиуме ЧМ-2025 — фото

28 июля, 10:06
Алина Комащук (Фото: Олимпийская сборная Украины/Instagram)

Украинка Алина Комащук, которая завоевала бронзовую медаль в фехтовании на саблях на чемпионате мира-2025 в Грузии, проявила патриотическую позицию во время церемонии награждения.

Украинка отказалась от совместного фото на подиуме с россиянкой под нейтральным флагом Яной Егорян, которая выиграла золотую медаль.

Егорян – в центре. Комащук отсутствует на фото / Фото: FIE
Егорян — лейтенант российской армии, но получила разрешение на участие в соревнованиях от Международной федерации фехтования (FIE).

Комащук выиграла третью награду для Украины на ЧМ-2025 по фехтованию. До этого Никита Кошман также завоевал бронзу, а Влада Харькова — золото.

Ранее украинская чемпионка Влада Харькова отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения ЧМ-2025 по фехтованию.

Также сообщалось, что в Грузии сожгли флаг России в знак протеста против допуска нейтральных спортсменов на ЧМ по фехтованию.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Фехтование Чемпионат мира Россия

