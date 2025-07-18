Из мусора в сокровище. Медали ЧМ-2025 по водным видам спорта сделали из алюминиевых банок

Соревнования проходят в Сингапуре. Всего на мировом первенстве будет разыграно 77 комплектов наград, включая плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде, артистическое плавание и водное поло.

В оргкомитете ЧМ-2025 заявили, что для турнира было собрано 100 тысяч алюминиевых банок, из них изготовили 5 тысяч медалей.

Акция получила название Trash to Treasure (Из мусора в сокровище), в ней приняли участие школьники и студенты Сингапура.

Каждая медаль чемпионата мира весит около 150 грамм, для изготовления одного экземпляра потребовалось около 20 переработанных банок.

Награды ЧМ-2025 по водным видам спорта / Фото: wimswam.com

