Из мусора в сокровище. Медали ЧМ-2025 по водным видам спорта сделали из алюминиевых банок
Участники ЧМ-2025 с наградами (Фото: REUTERS/Edgar Su)
Соревнования проходят в Сингапуре. Всего на мировом первенстве будет разыграно 77 комплектов наград, включая плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде, артистическое плавание и водное поло.
В оргкомитете ЧМ-2025 заявили, что для турнира было собрано 100 тысяч алюминиевых банок, из них изготовили 5 тысяч медалей.
Акция получила название Trash to Treasure (Из мусора в сокровище), в ней приняли участие школьники и студенты Сингапура.
Каждая медаль чемпионата мира весит около 150 грамм, для изготовления одного экземпляра потребовалось около 20 переработанных банок.
