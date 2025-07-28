Фантастический камбэк. Украинки драматично победили россиянок и вышли в четвертьфинал ЧМ по фехтованию

28 июля, 11:27
В четвертьфинале украинки встретятся с итальянками (Фото: НОК України/Telegram)

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах пробилась в четвертьфинал командного турнира на чемпионате мира-2025, который проходит в Тбилиси.

В 1/8 финала украинки в драматическом противостоянии обыграли россиянок, выступающих под нейтральным флагом.

Несмотря на тяжелый старт и отставание в счете 7:17, сине-желтые не сдались и совершили блестящий камбэк. Перед последним боем украинки имели преимущество 40:34, а завершили встречу со счетом 45:36.

За Украину выступали Дарья Миронюк, Алина Полозюк и Ольга Сопит.

В четвертьфинале украинские рапиристки сойдутся со сборной Италии.

Всего на мировом первенстве в Тбилиси сборная Украины уже получила три награды: Влада Харькова — золото в женской шпаге, Никита Кошман — бронза в мужской шпаге, Алина Комащук — бронза в саблях.

Ранее сообщалось, что украинская фехтовальщица Алина Комащук проигнорировала россиянку на подиуме ЧМ-2025 — фото.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Фехтование Чемпионат мира Сборная Украины Сборная России Россия

Поделиться:

