«Положительный знак»: журналист рассказал о состоянии здоровья Шумахера, который почти 12 лет не появляется на публике

14 октября, 13:54
Михаэль Шумахер — легенда автогонок (Фото: michael-schumacher.de)

Журналист L’Equipe Стефан Л’Эрмитт поделился мыслями о легендарном немецком автогонщике Михаэле Шумахере.

В декабре 2013 года семикратный чемпион Формулы-1 получил серьезные травмы головы в результате падения во время катания на лыжах во французских Альпах. Гонщик вышел из комы в 2014-м, но семья Шумахера фактически не разглашает о нем никакой информации.

Впрочем, Стефан Л’Эрмитт считает, что есть положительные изменения в состоянии здоровья легенды Формулы-1.

«В этом году он расписался на шлеме. Это было сделано на благотворительной акции. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это впервые, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни.

Итак, мы имеем дело с человеком, который еще дышит, который, возможно, немного общается с семьей, но мы не можем точно сказать, что у него все хорошо", — цитирует Л’Эрмитта Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Шумахер подписал шлем, который выставили на аукцион с целью сбора средств для благотворительной организации Race Against Dementia (Гонка против деменции), созданной легендарным пилотом Формулы-1 Джеки Стюартом. Немец написал на шлеме свои инициалы MS.

В апреле Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой — дочь опубликовала трогательное фото.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Михаэль Шумахер Формула-1 Здоровье

Поделиться:

