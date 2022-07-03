В Формуле-1 болид с пилотом несколько раз перевернулся на первом круге гонки и влетел в забор перед фанатами — видео 3 июля, 21:10 Чжоу Гуаньюй избежал травм (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Во время Гран-при Великобритании Формулы-1 болид с пилотом Альфа Ромео Чжоу Гуаньюем перевернулся несколько раз после аварии на первом круге.

При этом машина с китайским гонщиком не только покинула пределы трассы, но и перелетела защитное ограждение, а также врезалась в забор перед фанатами.

Фото: REUTERS/Molly Darlington

В результате аварии пилота продолжительное время вытаскивали из кокпита болида, поскольку тот застрял между ограждениями.

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Организаторы прервали гонку на некоторое время, тогда как сам Чжоу Гуаньюй в сознании был доставлен в больницу.

Впоследствии стало известно, что пилоту удалось избежать травм и он был выписан из клиники еще до завершения Гран-при, который выиграл пилот Феррари Карлос Сайнс.

Ранее во время гонки Гран-при Монако сын немецкой легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик попал в жуткую аварию.

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