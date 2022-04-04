Литовские болельщики освистали баскетболистов сербского клуба, отказавшихся поддержать Украину — видео 4 апреля, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Црвена Звезда уступила Жальгирису 98:103 (Фото:Twitter)

Болельщики литовского Жальгириса освистали баскетболистов сербской Црвены Звезды, которые перед матчем Евролиги отказались принять участие в акции против войны в Украине.

Перед поединком баскетболисты Жальгириса развернули большой баннер в цветах украинского флага со словами «Нет войне», но игроки Црвены Звезды отказались поддержать акцию.

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Болельщики на трибунах арены в Каунасе освистали поступок баскетболистов сербского клуба.

Также во время матча литовские фанаты скандировали «Слава Украине! — Героям Слава!», а в адрес сербской команды — «F*ck you, Serbia!».

В итоге Жальгирис в овертайме вырвал победу над Црвеной Звездой со счетом 103:98.

Ранее Жальгирис сыграл в Евролиге против Барселоны в сине-желтой форме в поддержку Украины.

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