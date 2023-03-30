Дания отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян
Россиян не хотят видеть на турнирах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Федерация фехтования Дании отказалась от проведения международного турнира в Копенгагене.
Причиной такого решения стало то, что Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта допустила россиян и белорусов для участия в соревнованиях, сообщает NTB.
«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не можем это реализовать. Мы не можем этого сделать, когда правила позволяют россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях», — сказал глава Федерации фехтования Дании Ян Сильвест Йенсен.
Ранее Международная федерация фехтования поддержала возвращение спортсменов из страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси на международные соревнования организации.
После этого Национальная федерация фехтования Украины приняла решение не участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.