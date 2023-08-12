«Это же сколько можно было задонатить на ВСУ». Билодид упрекнули за роскошь во время войны — фото
Дарья Билодид (Фото:Дарья Билодид via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками новым фото.
Спортсменка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram, где она позирует на фоне большого количества цветов.
«Как приятно просыпаться и видеть такую красоту», — написала Билодид.
«У парня серьезные намерения», — написал один из пользователей.
Однако не все положительно восприняли такую роскошь дзюдоистки во время войны.
«Это же сколько денег можно было задонатить на ВСУ», — высказал свое мнение другой подписчик.
Ранее Билодид показала кадры с прогулки в Испании.