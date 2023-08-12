«Это же сколько можно было задонатить на ВСУ». Билодид упрекнули за роскошь во время войны — фото

12 августа, 16:29
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Дарья Билодид (Фото:Дарья Билодид via Instagram)

Дарья Билодид (Фото:Дарья Билодид via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками новым фото.

Спортсменка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram, где она позирует на фоне большого количества цветов.

«Как приятно просыпаться и видеть такую красоту», — написала Билодид.

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«У парня серьезные намерения», — написал один из пользователей.

Однако не все положительно восприняли такую роскошь дзюдоистки во время войны.

«Это же сколько денег можно было задонатить на ВСУ», — высказал свое мнение другой подписчик.

Ранее Билодид показала кадры с прогулки в Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дзюдо Дарья Белодед Донаты на ВСУ

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