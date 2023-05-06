Из медали сделал золотые бантики: ради детей спортсмен из Румынии переплавил высшую награду чемпионата мира 6 мая, 10:53 Попович на ЧМ-2022 выиграл две медали (Фото:gsp.ro)

Самый молодой рекордсмен в истории плавания Давид Попович пожертвовал медаль в фонд борьбы с детским раком.



Румынский пловец на чемпионате мира 2022 года выиграл две золотые медали. С одной из них Попович отлил золотые бантики в знак поддержки детей, борющихся с раком, сообщает Gazeta Sporturilor.

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«Выигранная медаль была переплавлена, и в настоящее время из нее делают более 100 золотых бантов, символизирующих борьбу с детским раком. Они будут вручены детям, победившим рак, и Давид желает, чтобы каждый ребенок в будущем победил в этой битве», — отмечают представители спортсмена.

«Я решил подарить очень важную для меня медаль тем, кто в ней больше нуждается, чтобы у них была надежда продолжать. Правда в том, что главное соревнование — это борьба за жизнь и здоровье. Дети, у которых диагностирован рак, нуждаются в нашей поддержке. Имеющиеся у них таланты, их амбиции на будущее, но прежде всего отвага, которую они должны проявить в борьбе с этой болезнью, делают их необыкновенными людьми», — заявил Попович.

18-летний Давид Попович является мировым рекордсменом на дистанции 100 метров вольным стилем. Попович — самый молодой обладатель мирового рекорда на этой дистанции.

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