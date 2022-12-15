Украинка Деха стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике — фото

15 декабря, 09:58
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Деха — трехкартная чемпионка Европы (Фото:НОК Украины via Instagram)

Деха — трехкартная чемпионка Европы (Фото:НОК Украины via Instagram)

Украинка Ирина Деха стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике в рывке в весовой категории до 81 кг.

26-летняя уроженка Харькова выиграла с результатом 122 кг. Серебряной призеркой стала другая украинка — Алина Марущак, поднявшая штангу весом 119 кг.

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Интересно, что этот результат не позволил им побороться за медали в двоеборье. Ирина и Алина остановились в шаге от призовых мест.

Видео дня

Ранее на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Кали (Колумбия), Камила Конотоп стала третьей в рывке в весовой категории до 59 кг.

Деха — трехкартная чемпионка Европы и победительница Универсиады.

Сообщалось, что женская сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла чемпионат Европы в Албании.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Тяжелая атлетика Фото

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