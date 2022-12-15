Украинка Деха стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике — фото
Деха — трехкартная чемпионка Европы (Фото:НОК Украины via Instagram)
Украинка Ирина Деха стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике в рывке в весовой категории до 81 кг.
26-летняя уроженка Харькова выиграла с результатом 122 кг. Серебряной призеркой стала другая украинка — Алина Марущак, поднявшая штангу весом 119 кг.
Интересно, что этот результат не позволил им побороться за медали в двоеборье. Ирина и Алина остановились в шаге от призовых мест.
Ранее на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Кали (Колумбия), Камила Конотоп стала третьей в рывке в весовой категории до 59 кг.
Деха — трехкартная чемпионка Европы и победительница Универсиады.
Сообщалось, что женская сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла чемпионат Европы в Албании.