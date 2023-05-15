«Не терять себя». Жена Усика в свой день рождения поделилась стильной фотосессией в элегантном платье
Катерине Усик исполнилось 35 лет (Фото:Катерина Усик via Instagram)
Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, сегодня, 15 мая, отмечает свое 35-летие.
По случаю праздника Катерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост с пожеланиями и поделилась с подписчиками фотосессией в стильном платье черного цвета.
«Не хочу расписывать всего… Просто желаю себе здоровья, сил, вдохновения и не терять себя! Каждый день жить и оставлять за собой благодарность родителям, любимому мужчине, детям, близким людям и друзьям за то, что рядом и поддерживают всегда. Люблю всех, кто искренний», — написала Усик.
Ранее Катерина Усик устроила фотосессию в стильном купальнике на отдыхе в Дубае.