«Не терять себя». Жена Усика в свой день рождения поделилась стильной фотосессией в элегантном платье

15 мая, 12:31
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Катерине Усик исполнилось 35 лет (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерине Усик исполнилось 35 лет (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, сегодня, 15 мая, отмечает свое 35-летие.

По случаю праздника Катерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост с пожеланиями и поделилась с подписчиками фотосессией в стильном платье черного цвета.

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«Не хочу расписывать всего… Просто желаю себе здоровья, сил, вдохновения и не терять себя! Каждый день жить и оставлять за собой благодарность родителям, любимому мужчине, детям, близким людям и друзьям за то, что рядом и поддерживают всегда. Люблю всех, кто искренний», — написала Усик.

Видео дня

Ранее Катерина Усик устроила фотосессию в стильном купальнике на отдыхе в Дубае.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   День рождения Катерина Усик

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