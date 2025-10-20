Известный гроссмейстер неожиданно умер в 29 лет — Иванчук плакал после поражения от него
Дэниел Народицкий (Фото: ФИДЕ)
Американский шахматист украинского происхождения Дэниел Народицкий внезапно ушел из жизни в возрасте 29 лет.
Об этом сообщил шахматный клуб Charlotte Chess Center. Причину смерти Народицкого не называют — еще в начале октября он участвовал в шахматном турнире.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о неожиданной смерти Дэниела Народицкого. Дэниел был талантливым шахматистом, педагогом и уважаемым членом шахматного сообщества. Он также был любящим сыном, братом и верным другом», — говорится в заявлении Charlotte Chess Center.
Народицкий происходит из семьи еврейских иммигрантов из СССР. Его отец Владимир приехал в США из Украины, а мать Елена — из Азербайджана.
Звание гроссмейстера Народицкий получил в 2013 году. Стабильно входил в число ведущих спортсменов мира в быстрых шахматах.
Примечательным стал эпизод с участием Народицкого на чемпионате мира по блицу 2024 года: легендарный украинский гроссмейстер Василий Иванчук неожиданно расплакался после поражения от американца.
