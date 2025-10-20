Американский шахматист украинского происхождения Дэниел Народицкий внезапно ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Об этом сообщил шахматный клуб Charlotte Chess Center. Причину смерти Народицкого не называют — еще в начале октября он участвовал в шахматном турнире.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о неожиданной смерти Дэниела Народицкого. Дэниел был талантливым шахматистом, педагогом и уважаемым членом шахматного сообщества. Он также был любящим сыном, братом и верным другом», — говорится в заявлении Charlotte Chess Center.

Реклама

Народицкий происходит из семьи еврейских иммигрантов из СССР. Его отец Владимир приехал в США из Украины, а мать Елена — из Азербайджана.

Звание гроссмейстера Народицкий получил в 2013 году. Стабильно входил в число ведущих спортсменов мира в быстрых шахматах.

Примечательным стал эпизод с участием Народицкого на чемпионате мира по блицу 2024 года: легендарный украинский гроссмейстер Василий Иванчук неожиданно расплакался после поражения от американца.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed... pic.twitter.com/dch96y76QY — ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024

Мы писали, что воин ВСУ помог Украине выиграть чемпионат Европы по шахматам.