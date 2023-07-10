На войне погиб серебряный призер чемпионата мира по фехтованию 10 июля, 18:49 Денис Борейко (Фото:Фехтовальный клуб «Liberte»)

Мастер спорта международного класса по фехтованию Денис Борейко погиб на войне против российских оккупантов.



Фехтовальный клуб Liberte, одним из основателей которого был Борейко, сообщил о кончине спортсмена.

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«С первых дней полномасштабного вторжения Денис Сергеевич помогал ВСУ и территориальной обороне Днепра. В марте 2022 года пошел добровольцем в силы обороны страны, сменив спортивное оружие на боевое», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что Денис погиб 3 июля. В четверг, 13 июля, он будет похоронен на Краснопольском кладбище Днепра.

Напомним, Борейко был членом сборной Украины, чемпионом страны, выигрывал серебро чемпионата мира по фехтованию среди юниоров.

Ранее сообщалось, что ватерполист с подразделения Kraken погиб под Бахмутом.