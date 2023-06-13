Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА — видео

13 июня, 10:42
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Йокич — лучший игрок финальной серии (Фото:Кайл Терада-USA TODAY Sports)

Йокич — лучший игрок финальной серии (Фото:Кайл Терада-USA TODAY Sports)

В рамках пятого матча финальной серии плей-офф Денвер победил Майами со счетом 94:89 и впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Денвер проиграл первые две четверти и ушел на большой перерыв с отставанием в семь очков. В третьей четверти хозяевам паркета удалось сократить разрыв до минимума, а в решающей партии дожать соперника.

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Таким образом счет в серии стал 4:1 в пользу Денвера, что принесло ему первое чемпионство НБА в истории.

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Самым результативным игроком стал центровой Денвера Наггетс Никола Йокич, который набрал 28 очков и совершил 16 подборов. Также Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.

Денвер Наггетс — Майами Хит 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)

https://www.youtube.com/watch?v=KoeMJuI03T4&ab_channel=FreeDawkins

Ранее игроки НБА назвали Майкла Джордана лучшим баскетболистом всех времен.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол НБА

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