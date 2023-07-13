Всего одна ошибка. Чат-бот Bard назвал 10 самых известных спортсменов в истории Украины 13 июля, 13:35 Герасимова, Шевченко, Усик, Свитолина (Фото:Коллаж NV)

Искусственный интеллект от Google стал доступен украинцам. И первым делом, мы попросили чат-бот Bard назвать топ-10 самых известных отечественных спортсменов за всю историю.



Ранее NV составил рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

Выбор Bard (дословно):

Василий Ломаченко (бокс)

Александр Усик (бокс)

Андрей Шевченко (футбол)

Виталий Кличко (бокс)

Видео дня

Владимир Кличко (бокс)

Элина Свитолина (теннис)

Юлия Герасимова (тяжелая атлетика)

Лариса Латинова (гимнастика)

Олег Блохин (футбол)

Валерий Лобановский (футбол)

«Эти спортсмены добились больших успехов в своих видах спорта и прославили Украину на весь мир. Они являются примером для подражания для многих людей, и их успех вдохновляет других на достижения», — прокомментировал свой выбор Bard.

Что здесь не так? В принципе, выбор лучших — дело всегда очень субьективное, но искусственный интеллект сделал одну существенную ошибку и одну помарку.

Грубая ошибка — «Юлия Герасимова (тяжелая атлетика)». На самом деле Герасимова — волейболистка, победительница Евролиги 2017 года. Участница трех чемпионатов Европы (2017, 2019, 2021). Но этого явно мало, чтобы быть лучшей спортсменкой в истории Украины. Можем предположить, что Bard выбрал Герасимову потому, что она героиня вирусного ролика в TikTok, который собрал десятки миллионов просмотров.

А на счет помарки, то она в фамилии: не «Лариса Латинова», а Лариса Латынина. Гимнастка из Херсона является абсолютной рекордсменкой по количеству выигранных медалей на олимпийских играх по спортивной гимнастике, среди женщин и мужчин — 9 золотых олимпийских наград.

До 2012 года являлась самой титулованной спортсменкой на планете, имела наибольшую (по количеству) коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта — 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые). Это достижение смог побить американский пловец Майкл Фелпс.

Ранее мы писали, что сборная Украины сделала рывок в рейтинге ФИФА.