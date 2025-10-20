20 октября 1968 года на Олимпийских играх в Мехико произошло событие, которое полностью изменило одну из дисциплин легкой атлетики. 21-летний американский студент Дик Фосбери продемонстрировал всему миру новую технику прыжков в высоту.

Спортом Дик начал заниматься в 11 лет. Он прыгал в высоту классическими в то время стилями — перекидным и ножницами. Однако высоких результатов не добивался. Тогда он начал задумываться о новом способе прыжка. Прошли годы проб и ошибок, пока Дик не придумал то, что все до сих пор называют fosbury flop — дугообразный разбег и прыжок спиной вниз. Поначалу Фосбери все считали чудаком и посмеивались над ним. Журналисты называли Дика «двуногим верблюдом». Но спортсмен своим чудаковатым способом выиграл чемпионат США и завоевал право поехать на Олимпийские игр.

В Мехико-1968 Дик Фосбери продемонстрировал всему миру свой новый стиль и выиграл золотую медаль с олимпийским рекордом — 2,24 метра.

А после Игр в Мехико, несмотря на скепсис многих тренеров, стиль «фосбери-флоп» быстро начал обретать популярность.

Теперь его используют все профессиональные спортсмены. Мировой рекорд у мужчин равен 2,45 м, его в 1993 году установил кубинец Хавьер Сотомайор. А у женщин с 2024 года мировой рекорд (2,10 м) принадлежит украинке Ярославе Магучих.

Что касается Дика Фосбери, то он никогда больше не участвовал в Олимпийских играх. Вскоре после триумфа Фосбери ушел из большого спорта, сосредоточившись на учебе. Потом всю жизнь проработал инженером. Умер 12 марта 2023 года.

Прыжок Фосбери изменил мир / Фото: eurosport.com