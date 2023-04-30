Впервые гроссмейстер из Китая стал чемпионом мира по шахматам 30 апреля, 17:17 Лижэнь — Непомнящий (Фото:REUTERS/Vladislav Vodnev)

Дин Лижэнь в финале победил на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.



14 партий классических шахмат завершились вничью — 7:7. И чемпион мира определялся на тай-брейке, где финалисты сыграли четыре партии в быстрые шахматы.

Три первые партии завершились вничью. По ходу четвертой, у Яна было преимущество по времени почти в два раза. Да и позиция была ничейная. Однако Непомнящий довел дело до цейтнота, где и совершил роковую ошибку.

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Финальная партия / Фото: Скриншот

«Я чувствую облегчение. Момент, когда Ян сдался, был очень эмоциональным. Я не мог контролировать себя, свои чувства, я плакал», — сказал после матча Дин.

Чемпионский матч / Фото: REUTERS/Turar Kazangapov

Лижэнь — первый чемпион мира из Китая. Хотя в чемпионский матч он попал из-за стечения обстоятельств. Во-первых, предыдущий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул. А во-вторых, россиянина Сергея Карякина дисквалифицировали за поддержку войны в Украине. И его место в претендентском турнире занял Лижэнь.