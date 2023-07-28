«Никаких рукопожатий. Никогда». Харлан впервые отреагировала на дисквалификацию с чемпионата мира 28 июля, 01:10 Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan/)

Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан впервые отреагировала на свою дисквалификацию на чемпионате мира в Милане. Она поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок был сделан от всего сердца.

Фехтовальщица записала видео на своей странице в Instagram.

«Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку — конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что вы. Ваши месседжи, сториз, поддержка — поддержка каждого. А особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда я слышу это, что я мотивирую их, что этот поступок их замотивировал — это невозможно передать. Спасибо каждому из вас, каждому бойцу, который нас защищает», — сказала спортсменка.

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Она добавила, что «никогда никого нельзя принудить к миру, особенно украинцев».

«Никаких рукопожатий. Никогда. Поэтому так будет всегда. И я, пожалуй, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться. Потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех — не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине», — сказала Харлан.

Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Ранее, народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что Ольга Харлан перед матчем получила разрешение от FIE не жать руку россиянке.