Украинский легкоатлет завоевал золото на этапе Континентального тура
Дмитрий Никитин выиграл соревнования по прыжкам в высоту (Фото: instagram.com/nikitin2.28)
Прыгун в высоту Дмитрий Никитин стал победителем международного турнира Golden Spike Ostrava, который проходит в Остраве (Чехия).
25-летний украинец был единственным представителем Украины в прыжках в высоту среди мужчин.
Главным соперником Никитина был серебряный призер чемпионата Европы в помещении Ян Штефела.
Спортсмены преодолели планку 2,24 метра, однако Дмитрий сделал это с первой попытки, а Ян покорил отметку с третьего раза.
Никитин и Штефела попытались прыгнуть на 2,28 метра, однако сделать это они не сумели.
Украинец стал победителем благодаря меньшему количеству попыток на предыдущей отметке.
Континентальный тур. Острава (Чехия).
Прыжки в высоту.
Мужчины
- Дмитрий Никитин (Украина) — 2,24 метра
- Ян Штефела (Чехия) — 2,24 метра
- Марко Фассинотти (Италия) — 2,20 метра
Напомним, что Никитин заменит Олега Дорощука на командном чемпионате Европы-2025, который будет проходить в Мадриде 26−29 июня.