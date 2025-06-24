Украинский легкоатлет завоевал золото на этапе Континентального тура

24 июня, 20:41
Дмитрий Никитин выиграл соревнования по прыжкам в высоту (Фото: instagram.com/nikitin2.28)

Прыгун в высоту Дмитрий Никитин стал победителем международного турнира Golden Spike Ostrava, который проходит в Остраве (Чехия).

25-летний украинец был единственным представителем Украины в прыжках в высоту среди мужчин.

Главным соперником Никитина был серебряный призер чемпионата Европы в помещении Ян Штефела.

Спортсмены преодолели планку 2,24 метра, однако Дмитрий сделал это с первой попытки, а Ян покорил отметку с третьего раза.

Никитин и Штефела попытались прыгнуть на 2,28 метра, однако сделать это они не сумели.

Украинец стал победителем благодаря меньшему количеству попыток на предыдущей отметке.

Континентальный тур. Острава (Чехия).
Прыжки в высоту.
Мужчины

  1. Дмитрий Никитин (Украина) — 2,24 метра
  2. Ян Штефела (Чехия) — 2,24 метра
  3. Марко Фассинотти (Италия) — 2,20 метра
Напомним, что Никитин заменит Олега Дорощука на командном чемпионате Европы-2025, который будет проходить в Мадриде 26−29 июня.

Поделиться:

