Упал с велосипеда. Капитан сборной Украины из-за перелома пропустит чемпионат мира 19 августа, 22:44 Пидручный получил травму (Фото:instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

С 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблие пройдет летний чемпионат мира по биатлону. Его пропустит лидер нашей команды Дмитрий Пидручный.



Биатлонист получил перелом руки во время тренировки, сообщает ФБУ.

«Я чисто случайно на тренировке упал с велосипеда и плохо приземлился на руку. Перелом у меня в локте, там, где была старая травма. По словам врачей, реабилитация займет полтора два месяца. Мне сделали операцию и сразу отпустили домой. Сейчас я лечусь дома. В общем, я чувствую себя хорошо, если не учитывать, что рука загипсована», — рассказал Дмитрий Пидручный.

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