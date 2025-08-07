Украинский баскетболист из НБА перешел в клуб из Еврокубка

7 августа, 14:16
Поделиться:
Дмитрий Скапинцев продолжит карьеру в составе Хапоэля из Иерусалима (Фото: Maine Celtics)

Дмитрий Скапинцев продолжит карьеру в составе Хапоэля из Иерусалима (Фото: Maine Celtics)

Центровой Дмитрий Скапинцев продолжит свою карьеру в составе Хапоэля из Иерусалима.

Читайте также:
Капитан украинского баскетбольного клуба присоединился к Силам обороны

Соглашение 27-летнего украинца рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.

https://twitter.com/JerusalemBasket/status/1953373078194389126

«Дима добавит нам прочности, подборов и умных решений под кольцом. Он игрок с огромным потенциалом и настоящим присутствием в зоне под кольцом», — сказал главный тренер Хапоэля Йонатан Алон.

Реклама

В октябре прошлого года Дмитрий был отчислен из клуба НБА — Бостон Селтикс, а затем выступал в G-Лиге. В Летней лиге НБА Скапинцев находился в расположении Портленд Трэйл Блэйзерс.

Читайте также:
Жена Шумахера сожгла свадебное платье: Кору взбесило обвинение в фиктивном браке

Хапоэль с сентября будет выступать в Еврокубке (группа А).

Напомним, что Скапинцев был одним из трех игроков из НБА, которые проигнорировали вызов в сборную Украины на матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027. Первый матч «сине-желтые» проиграли Швейцарии (64:66).

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Баскетбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies