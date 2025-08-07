Украинский баскетболист из НБА перешел в клуб из Еврокубка

Центровой Дмитрий Скапинцев продолжит свою карьеру в составе Хапоэля из Иерусалима.

Соглашение 27-летнего украинца рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.

«Дима добавит нам прочности, подборов и умных решений под кольцом. Он игрок с огромным потенциалом и настоящим присутствием в зоне под кольцом», — сказал главный тренер Хапоэля Йонатан Алон.

В октябре прошлого года Дмитрий был отчислен из клуба НБА — Бостон Селтикс, а затем выступал в G-Лиге. В Летней лиге НБА Скапинцев находился в расположении Портленд Трэйл Блэйзерс.

Хапоэль с сентября будет выступать в Еврокубке (группа А).

Напомним, что Скапинцев был одним из трех игроков из НБА, которые проигнорировали вызов в сборную Украины на матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027. Первый матч «сине-желтые» проиграли Швейцарии (64:66).