«20 метров — и ракета попала бы в бассейн». Россияне обстреляли спорткомплекс в Днепре, возле которого проживали украинские пловцы 15 августа, 13:39 Александр Желтяков будет представлять Украину на Олимпиаде-2024 (Фото:Александр Желтяков via Instagram)

Двукратный чемпион Европы по плаванию среди юниоров Александр Желтяков, который будет представлять Украину на Олимпиаде-2024, и еще четверо пловцов во время ракетной атаки находились в Днепре в отеле возле спорткомплекса Метеор, куда попала ракета.

Об этом Желтяков рассказал в комментарии Суспільне Спорт.

По словам Желтякова, после первого взрыва он разбудил своих коллег и они ушли в укрытие, а после этого ракета попала в нескольких метрах от отеля, где он живет вместе с другими спортсменами.

Видео дня

«Отель, в котором мы проживаем, — он ближе ко входу. А ракета прилетела с другой стороны, где расположена парковка. Еще бы 20 метров — и ракета попала бы прямо в бассейн.

Сейчас повреждена одна из сторон, то есть угловая часть здания спорткомплекса. Остатки от стены попали в бассейн, мы сейчас убираем на улице и в самом бассейне. Как по мне, ничего критического. Никто не пострадал", — рассказал Желтяков.

Пловец добавил, что он и другие пловцы, которые выступали на юношеском чемпионате Европы, уже близко месяца занимались в Метеоре.

«Через две недели у нас конец сезона. Пока трудно сказать, когда сможем возобновить тренировки в нашем бассейне», — добавил Желтяков.

Ранее на ракетный удар по спорткомплексу в Днепре отреагировал бронзовый призер Олимпиады-2020 пловец Михаил Романчук.