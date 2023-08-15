«Спорт вне политики?». Призер Олимпийских игр — о ракетном обстреле спорткомплекса в Днепре — фото 15 августа, 12:03 Михаил Романчук (Фото:Михаил Романчук via Instagram)

Украинский пловец, бронзовый призер Олимпиады-2020 Михаил Романчук отреагировал на обстрел россиянами спорткомплекса Метеор в Днепре.

Романчук опубликовал в Instagram фото с последствиями от ракетного удара и рассказал, что именно в этом спорткомплексе он готовился к Олимпийским играм в Токио.

«Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он выглядит после очередной ночной атаки ракет и беспилотников.

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Спорт вне политики?" - написал Романчук.



Фото: Михаил Романчук via Instagram

Фото: Михаил Романчук via Instagram

15 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 16 крылатых ракет.