«Спорт вне политики?». Призер Олимпийских игр — о ракетном обстреле спорткомплекса в Днепре — фото
Михаил Романчук (Фото:Михаил Романчук via Instagram)
Украинский пловец, бронзовый призер Олимпиады-2020 Михаил Романчук отреагировал на обстрел россиянами спорткомплекса Метеор в Днепре.
Романчук опубликовал в Instagram фото с последствиями от ракетного удара и рассказал, что именно в этом спорткомплексе он готовился к Олимпийским играм в Токио.
«Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он выглядит после очередной ночной атаки ракет и беспилотников.
Спорт вне политики?" - написал Романчук.
15 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 16 крылатых ракет.