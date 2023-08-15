«Спорт вне политики?». Призер Олимпийских игр — о ракетном обстреле спорткомплекса в Днепре — фото

15 августа, 12:03
Поделиться:
Михаил Романчук (Фото:Михаил Романчук via Instagram)

Михаил Романчук (Фото:Михаил Романчук via Instagram)

Украинский пловец, бронзовый призер Олимпиады-2020 Михаил Романчук отреагировал на обстрел россиянами спорткомплекса Метеор в Днепре.

Романчук опубликовал в Instagram фото с последствиями от ракетного удара и рассказал, что именно в этом спорткомплексе он готовился к Олимпийским играм в Токио.

Читайте также:
«Пять минут от дома родителей». Олимпийская призерка отреагировала на ночной обстрел Одессы — фото

«Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он выглядит после очередной ночной атаки ракет и беспилотников.

Видео дня

Спорт вне политики?" - написал Романчук.

Михаил Романчук via Instagram
Фото: Михаил Романчук via Instagram
Михаил Романчук via Instagram
Фото: Михаил Романчук via Instagram

15 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 16 крылатых ракет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Плавание Ракетные удары Город Днепр Михаил Романчук Война России против Украины Ракетный обстрел Днепра ракетный обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X