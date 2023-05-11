Дочери президента Олимпийского комитета России запретили участвовать в международных соревнованиях по фехтованию 11 мая, 14:34 София Позднякова с отцом (Фото:София Позднякова via Instagram)

Международная федерация фехтования (FIE) составила список российских спортсменов, которые не будут допущены к участию в соревнованиях.

Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

В соревнованиях не сможет принять участие, в частности, София Позднякова, которая является дочерью президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.



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" FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, знакомых миру фамилий в нем нет.

Нет Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и многих других перспективных сильных спортсменов", — сказал Мамедов.

Ранее Международная федерация фехтования поддержала возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования организации.

Позже Федерация фехтования Дании отказалась от проведения международного турнира в Копенгагене из-за допуска представителей стран-агрессоров.

