«Это не подлежит обсуждению». Руководство Формулы-1 наотрез отказалось проводить Гран-при в России 19 августа, 15:11 Ранее Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России (Фото:REUTERS/Darron Cummings)

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что Россия в будущем не получит возможности проводить этапы королевских автогонок.

Слова спортивного функционера приводит Sport Bild.

«Деньги за проведение Гран-при были безумными. Но некоторые вещи не подлежат обсуждению.

Я всегда говорю: «Никогда не говори «никогда». Но в данном случае могу пообещать: «Мы не будем вести с ними никаких переговоров. Гонок там больше не будет», — сказал Доменикали.

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Ранее Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла контракт на проведение Гран-при России, действовавший до 2025 года.

Также сообщалось, что немецкая легенда Формулы-1 Себастьян Феттель призвал сделать все возможное, чтобы остановить президента России Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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