«Следует посылать все русское к черту». Олимпийский чемпион призвал общаться на украинском языке

26 апреля, 09:32
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Олег Верняев (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олег Верняев (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике, уроженец Донецка Олег Верняев призвал украинцев общаться на родном языке.

Верняев отметил, что украинцам следует сделать выводы и отказаться от всего российского, сообщает Укринформ.

«Мы, украинцы, должны разговаривать на украинском языке. Следует проанализировать то, чему нас учили много лет и сделать выводы.

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Следует развиваться как европейская страна и посылать все русское к черту.

Важно также учить нормальные иностранные языки, чтобы общаться с хорошими людьми, которые нам помогают, на их языке", — сказал Верняев.

Ранее Верняев раскритиковал отсиживающихся за рубежом украинских спортсменов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Украинский язык Гимнастика Олег Верняев спортивная гимнастика

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