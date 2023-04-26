«Следует посылать все русское к черту». Олимпийский чемпион призвал общаться на украинском языке 26 апреля, 09:32 Олег Верняев (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике, уроженец Донецка Олег Верняев призвал украинцев общаться на родном языке.

Верняев отметил, что украинцам следует сделать выводы и отказаться от всего российского, сообщает Укринформ.

«Мы, украинцы, должны разговаривать на украинском языке. Следует проанализировать то, чему нас учили много лет и сделать выводы.

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Следует развиваться как европейская страна и посылать все русское к черту.



Важно также учить нормальные иностранные языки, чтобы общаться с хорошими людьми, которые нам помогают, на их языке", — сказал Верняев.



Ранее Верняев раскритиковал отсиживающихся за рубежом украинских спортсменов.