Во главе с Харлан: 447 фехтовальщиков со всего мира требуют отменить решение о допуске россиян и белорусов к ЧМ-2025

447 фехтовальщиков из 40 стран обратились в Международную федерацию фехтования (FIE) из-за допуска россиян и белорусов на чемпионат мира 2025 года.

FIE допустила к мировому первенству в нейтральном статусе спортсменов, которые имеют непосредственную связь с российскими вооруженными силами, в частности офицеров армии РФ Софью Великую и Яну Егорян. Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске нейтральных атлетов.

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан возглавила список фехтовальщиков, которые подписали открытое письмо, призвав FIE отменить решение в отношении спортсменов из стран-агрессоров.

«Мы, спортсмены, подписавшиеся под этим письмом, не согласны с последними решениями FIE относительно критериев допуска российских и белорусских спортсменов. Мы не были привлечены к обсуждению или принятию этих решений, поэтому мы вынуждены публично выразить свою позицию.

Мы — не просто участники соревнований. Мы — часть спорта, и мы несем ответственность за соблюдение его ценностей. Поэтому мы призываем FIE:

— немедленно отменить решение о допуске российских и белорусских спортсменов и возобновить тщательную проверку каждого, кто подается на статус AIN (нейтрального спортсмена — ред.);

— согласовать свою политику с более широкими стандартами олимпийского сообщества относительно нейтральности и критериев допуска;

— обеспечить настоящее привлечение спортсменов к процессам принятия решений, касающихся этической целостности международных соревнований", — говорится в письме.

Заявление подписали 447 действующих и бывших фехтовальщиков высокого уровня: 140 фехтовальщиков на саблях, 80 фехтовальщиков на рапирах, 227 фехтовальщиков на шпагах. Свои имена указали 208 подписантов.

