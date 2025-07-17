Во главе с Харлан: 447 фехтовальщиков со всего мира требуют отменить решение о допуске россиян и белорусов к ЧМ-2025
Ольга Харлан — двукратная олимпийская чемпионка (Фото: instagram.com/olgakharlan)
447 фехтовальщиков из 40 стран обратились в Международную федерацию фехтования (FIE) из-за допуска россиян и белорусов на чемпионат мира 2025 года.
FIE допустила к мировому первенству в нейтральном статусе спортсменов, которые имеют непосредственную связь с российскими вооруженными силами, в частности офицеров армии РФ Софью Великую и Яну Егорян. Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске нейтральных атлетов.
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан возглавила список фехтовальщиков, которые подписали открытое письмо, призвав FIE отменить решение в отношении спортсменов из стран-агрессоров.
«Мы, спортсмены, подписавшиеся под этим письмом, не согласны с последними решениями FIE относительно критериев допуска российских и белорусских спортсменов. Мы не были привлечены к обсуждению или принятию этих решений, поэтому мы вынуждены публично выразить свою позицию.
Мы — не просто участники соревнований. Мы — часть спорта, и мы несем ответственность за соблюдение его ценностей. Поэтому мы призываем FIE:
— немедленно отменить решение о допуске российских и белорусских спортсменов и возобновить тщательную проверку каждого, кто подается на статус AIN (нейтрального спортсмена — ред.);
— согласовать свою политику с более широкими стандартами олимпийского сообщества относительно нейтральности и критериев допуска;
— обеспечить настоящее привлечение спортсменов к процессам принятия решений, касающихся этической целостности международных соревнований", — говорится в письме.
Заявление подписали 447 действующих и бывших фехтовальщиков высокого уровня: 140 фехтовальщиков на саблях, 80 фехтовальщиков на рапирах, 227 фехтовальщиков на шпагах. Свои имена указали 208 подписантов.
