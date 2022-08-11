«Свои заслуги стерли циничным поступком». В Литве лишили госнаград фигуристов за участие в шоу жены Пескова 11 августа, 11:00 В паре со своим мужем Ванагасом Дробязко принимала участие в пяти Олимпиадах (Фото:Маргарита Дробязко via Instagram)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса ордена Великого князя Литовского Гядиминаса 5-й степени за их участие в шоу жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

Об этом глава прибалтийского государства проинформировал в Facebook.

«Я не сомневаюсь, что танцевальная пара на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которое их оценили еще в 2000 году, они стерли своим циничным поступком — участием в коммерческом шоу в Сочи в то время, когда в Украине на войне проливается кровь невинных людей.

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В лучшем случае — это политическая куриная слепота, в худшем — плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках", — написал Науседа.

Также президент Литвы отметил, что у них в закон не предусматривает лишения гражданства за очернение страны, поэтому нужно инициировать изменения в правовых актах. Ведь, по его словам, демократия должна уметь защищаться.

Дробязко — уроженка Москвы. В паре со своим мужем Ванагасом она принимала участие в пяти Олимпиадах, становилась призеркой чемпионатов мира и Европы.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал предателем вице-президента Украинской федерации фигурного катания Виктора Петренко за участие в шоу Навки.

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