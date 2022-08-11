«Свои заслуги стерли циничным поступком». В Литве лишили госнаград фигуристов за участие в шоу жены Пескова

11 августа, 11:00
В паре со своим мужем Ванагасом Дробязко принимала участие в пяти Олимпиадах (Фото:Маргарита Дробязко via Instagram)

В паре со своим мужем Ванагасом Дробязко принимала участие в пяти Олимпиадах (Фото:Маргарита Дробязко via Instagram)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса ордена Великого князя Литовского Гядиминаса 5-й степени за их участие в шоу жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

Об этом глава прибалтийского государства проинформировал в Facebook.

«Я не сомневаюсь, что танцевальная пара на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которое их оценили еще в 2000 году, они стерли своим циничным поступком — участием в коммерческом шоу в Сочи в то время, когда в Украине на войне проливается кровь невинных людей.

Видео дня
Читайте также:
Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль скандального вице-президента, принявшего участие в шоу жены Пескова

В лучшем случае — это политическая куриная слепота, в худшем — плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках", — написал Науседа.

Также президент Литвы отметил, что у них в закон не предусматривает лишения гражданства за очернение страны, поэтому нужно инициировать изменения в правовых актах. Ведь, по его словам, демократия должна уметь защищаться.

Дробязко — уроженка Москвы. В паре со своим мужем Ванагасом она принимала участие в пяти Олимпиадах, становилась призеркой чемпионатов мира и Европы.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал предателем вице-президента Украинской федерации фигурного катания Виктора Петренко за участие в шоу Навки.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Дмитрий Песков Татьяна Навка Фигурное катание Гитанас Науседа

Эксклюзивы НВ

Оливер Гирлихс, генеральный директор Bayer в Украине, отмечает, что расходы на транспортировку растут не только в Украине, это глобальный процесс, связанный с ростом цен на топливо (Фото:Байер в Украине)
Бизнес во время войны /
Фиксированный курс гривны был правильным решением НБУ — интервью с гендиректором Bayer в Украине
11 августа, 10:40
Компании / Рынки
Этой зимой украинцам обещают температурные качели и обильные осадки из-за интенсивных и регулярных обстрелов (Фото:Sergei Chuzavkov / SOPA via Reuters)
Черные дожди и морозы /
Как война повлияет на погоду следующей зимой и почему взрывы в Украине больше всего разрушают экологию Беларуси и России
11 августа, 08:37
События
Употребление пяти порций в день и любого сочетания фруктов и овощей может продлить вашу жизнь. (Фото:Mae Mu/Unsplash)
Лучшие из лучших /
Семь фруктов, которые могут продлить вашу жизнь. Вы не замечаете скрытую пользу
11 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X