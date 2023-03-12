«Слава Украине, Грузии и свободе». Боец UFC Двалишвили победил россиянина и выдал речь — видео
Мераб Двалишвили (Фото:Instagram спортсмена)
Боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили одержал девятую победу подряд, одолев россиянина Петра Яна в поединке UFC Fight Night 221.
Об этом пишет Tribuna.
Бой длился все пять раундов. Итоговый счет всех трех судей: 50−45 в пользу грузинского спортсмена.
Двалишвили не проигрывает с 2018-го, а в последних трех поединках побил Марлона Мораэса, Жозе Альдо и теперь — Яна.
В то же время, для россиянина это третий проигрыш подряд. Раньше Ян был чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
После поединка Двалишвили высказался в поддержку Украины и Грузии.
«Я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Никакой войны — пожалуйста, прекратите войну», — высказался спортсмен.