Шведский спортсмен, превзошедший достижение Бубки, обновил мировой рекорд в прыжках с шестом — видео

18 сентября, 08:55
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Арман Дюплантис (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Арман Дюплантис (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис отлично выступил в финале Бриллиантовой лиги в Юджине.

Спортсмен с первой попытки взял планку 6,23 метра и превзошел свое же достижение (6,21 метра), которое установил на чемпионате мира в июле 2022 года.

Отметим, что шведу принадлежит рекорд прыжков в помещениях — в феврале этого года он взял высоту 6,22 метра.

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Напомним, в сентябре 2020 года Дюплантис превзошел рекорд украинца Сергея Бубки (6,14 м) на открытом воздухе, который держался 26 лет.

Ранее сообщалось, что Магучих завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги с мировым рекордом сезона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика Арман Дюплантис

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