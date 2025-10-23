«Жду еще одного самого главного человека»: украинская фехтовальщица объявила о беременности — фото

23 октября, 06:25
Джоан-Фейби Бежура объявила о беременности (Фото: instagram.com/bezhurafeybi)

Джоан-Фейби Бежура объявила о беременности (Фото: instagram.com/bezhurafeybi)

Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан-Фейби Бежура сообщила, что во второй раз станет мамой.

Украинская спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о своей беременности.

«Со временем понимаешь, что самые главные вещи в жизни — это не вещи, а люди. И в свой день рождения я уже жду еще одного самого главного человека».

Фото: instagram.com/bezhurafeybi

Девушка опубликовала фото с мужем Дмитрием и первым сыном Леоном.

Фото: instagram.com/bezhurafeybi
Фото: instagram.com/bezhurafeybi
Фото: instagram.com/bezhurafeybi
Отметим, что Бежура в 2023 году завоевала золото в индивидуальной шпаге на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что российская соперница Магучих прошла гендерное тестирование.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Фехтование

