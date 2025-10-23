Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан-Фейби Бежура сообщила, что во второй раз станет мамой.

Украинская спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о своей беременности.

«Со временем понимаешь, что самые главные вещи в жизни — это не вещи, а люди. И в свой день рождения я уже жду еще одного самого главного человека».

Фото: instagram.com/bezhurafeybi

Девушка опубликовала фото с мужем Дмитрием и первым сыном Леоном.

Отметим, что Бежура в 2023 году завоевала золото в индивидуальной шпаге на Европейских играх.

