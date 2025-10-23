«Жду еще одного самого главного человека»: украинская фехтовальщица объявила о беременности — фото
Джоан-Фейби Бежура объявила о беременности (Фото: instagram.com/bezhurafeybi)
Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан-Фейби Бежура сообщила, что во второй раз станет мамой.
Украинская спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о своей беременности.
«Со временем понимаешь, что самые главные вещи в жизни — это не вещи, а люди. И в свой день рождения я уже жду еще одного самого главного человека».
Девушка опубликовала фото с мужем Дмитрием и первым сыном Леоном.
Отметим, что Бежура в 2023 году завоевала золото в индивидуальной шпаге на Европейских играх.
