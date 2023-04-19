Притворилась суперженщиной. Знаменитая спортсменка часть марафона проехала на машине 19 апреля, 14:29 Джоасия Закшевски (Фото:Sky)

Шотландская легкоатлетка Джоасия Закшевски дисквалифицирована после забега из Манчестера в Ливерпуль.



Недавно мы писали, как два марафонца провернули громкую аферу, ради поездки на Олимпиаду. И вот снова обман в легкой атлетике.

Как сообщает Sky News, шотландка Джоасия Закшевски участвовала в 80-километровом марафоне GB Ultras, который проходит по маршруту из Манчестера в Ливерпуль. Спортсменка финишировала с третьим результатом. Но это никого не насторожило. Закшевски часто участвует в ультрамарафонах и завоевывает призовые места.

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Уже после финиша, просматривая динамику бега спортсменки, организаторов удивил тот факт, что на одном из отрезков она пробегала километр за минуту.

«Это нужно быть суперженщиной, чтобы с такой скоростью бежать, — сказал один из участников. — А потом еще хватило наглости брать награды и фотографироваться с трофеями».

Благодаря данным отслеживания удалось выяснить, что примерно 4 км дистанции Закшевски преодолела на автомобиле.

Результат 47-летней бегуньи аннулирован, а ее дело было передано в Федерацию легкой атлетики Великобритании.

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