Притворилась суперженщиной. Знаменитая спортсменка часть марафона проехала на машине
Джоасия Закшевски (Фото:Sky)
Шотландская легкоатлетка Джоасия Закшевски дисквалифицирована после забега из Манчестера в Ливерпуль.
Недавно мы писали, как два марафонца провернули громкую аферу, ради поездки на Олимпиаду. И вот снова обман в легкой атлетике.
Как сообщает Sky News, шотландка Джоасия Закшевски участвовала в 80-километровом марафоне GB Ultras, который проходит по маршруту из Манчестера в Ливерпуль. Спортсменка финишировала с третьим результатом. Но это никого не насторожило. Закшевски часто участвует в ультрамарафонах и завоевывает призовые места.
Уже после финиша, просматривая динамику бега спортсменки, организаторов удивил тот факт, что на одном из отрезков она пробегала километр за минуту.
«Это нужно быть суперженщиной, чтобы с такой скоростью бежать, — сказал один из участников. — А потом еще хватило наглости брать награды и фотографироваться с трофеями».
Благодаря данным отслеживания удалось выяснить, что примерно 4 км дистанции Закшевски преодолела на автомобиле.
Результат 47-летней бегуньи аннулирован, а ее дело было передано в Федерацию легкой атлетики Великобритании.
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