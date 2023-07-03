Активисты устроили акцию протеста против добычи торфа на финише забега Бриллиантовой лиги в Стокгольме — видео

3 июля, 11:25
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Экоативисты на финише забега в Стокгольме (Фото:Fredrik Persson / TT / NTB)

Экоативисты на финише забега в Стокгольме (Фото:Fredrik Persson / TT / NTB)

В воскресенье, 2 июля, состоялся забег Бриллиантовой Лиги в Швеции, в котором победил норвежец Карстен Ворхольм.

Победитель пробежал дистанцию 400 метров за 47,57 секунды. Однако его успех омрачили экоактивисты, которые выбежали на дорожку с баннером с призывом запретить добычу торфа.

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Активисты не помешали Ворхольму добежать до финиша, но они затормозили нескольких спортсменов, которые задели баннер.

Норвежец отреагировал на инцидент, заявив, что это неуважение к нему и к другим легкоатлетам.

«Я был абсолютно сбит с толку. Можно протестовать по любому поводу — это демократия и все такое, но… это совершенно точно нужно делать по-другому. Это неуважение ко всем ребятам, которые приехали сюда показать хороший забег, и ко всем здесь присутствующим», — сказал Вархольм Dagbladet.

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Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Легкая атлетика

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