Активисты устроили акцию протеста против добычи торфа на финише забега Бриллиантовой лиги в Стокгольме — видео 3 июля, 11:25 Экоативисты на финише забега в Стокгольме (Фото:Fredrik Persson / TT / NTB)

В воскресенье, 2 июля, состоялся забег Бриллиантовой Лиги в Швеции, в котором победил норвежец Карстен Ворхольм.

Победитель пробежал дистанцию 400 метров за 47,57 секунды. Однако его успех омрачили экоактивисты, которые выбежали на дорожку с баннером с призывом запретить добычу торфа.

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Активисты не помешали Ворхольму добежать до финиша, но они затормозили нескольких спортсменов, которые задели баннер.

Roba da matti.

A Stoccolma ecco i 400 ostacoli con il super Warholm e l'azzurro Sibilio (corsia 5).

Nel rettilineo finale irrompono alcuni attivisti con uno striscione!?!

Si chiama protesta? No è idiozia pura. E un pericolo per gli atleti#DiamondLeaguepic.twitter.com/oOZZeFOX6v — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) July 2, 2023

Норвежец отреагировал на инцидент, заявив, что это неуважение к нему и к другим легкоатлетам.

«Я был абсолютно сбит с толку. Можно протестовать по любому поводу — это демократия и все такое, но… это совершенно точно нужно делать по-другому. Это неуважение ко всем ребятам, которые приехали сюда показать хороший забег, и ко всем здесь присутствующим», — сказал Вархольм Dagbladet.

Ранее сообщалось, что гребчица Ус получала последнюю медаль Украины на Европейских играх-2023.