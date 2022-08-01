«Храбрые и отважные, сильные и упрямые». Американский экс-боец рассказал, почему Россия не победит украинцев в войне

1 августа, 14:53
Тим Кеннеди поддерживает Украину (Фото:Тим Кеннеди via Instagram)

Тим Кеннеди поддерживает Украину (Фото:Тим Кеннеди via Instagram)

Бывший американский боец смешанных единоборств и нынешний солдат Тим Кеннеди поделился мнением о войне в Украине.

Кеннеди считает, что мир недостаточно помогает Украине, но, несмотря на это, Россия не удастся победить украинский народ, сообщает Трибуна.

«Каждый раз, когда я в Украине, для меня становится очень очевидным одно — народ Украины никогда не будет покорен. Украинцы храбрые и отважные, сильные и упрямые. Люди здесь имеют жесткость, которую потеряла Америка. Они трудолюбивы, ценят семью и видят силу друг в друге. Это очень хорошее сочетание для войны.

Видео дня
Читайте также:

Амосов подчеркнул, что гордится своими соотечественниками (Фото:Ярослав Амосов via Instagram) «Очень больно на это смотреть». Украинский чемпион MMA рассказал о самом запоминающемся моменте службы в терробороне

Мне стыдно, что остальной мир не пришел на помощь. Это война не только за Украину. Это война против возможности незаконного вторжения. Отправка нас в Польшу не помогает. Украина нуждается в военной помощи и советниках", — сказал Кеннеди.

Также экс-боец дал совет украинцам для победы в войне.

«Ни за что не сдаваться. Сражайтесь за каждый дюйм. Не возвращайтесь к нормальной жизни. Вы сражаетесь за свою страну. За ваш суверенитет. Сражайтесь на пляжах. Сражайтесь на полях. Сражайтесь за реки, за мосты. Следует бороться за каждый дюйм», — подчеркнул Кеннеди.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович восхитился борьбой украинцев против российской армии.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Смешанные единоборства Война в Украине UFC

Эксклюзивы НВ

Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)
Сюжет
«Цель Путина — распространить конфликт» /
Как Косово и Сербия вновь оказались в шаге от войны и почему это еще один фронт Кремля
1 августа, 12:46
Геополитика
Адриан-Валентин Паску, генеральный директор Danone в Украине: расходы на транспортную логистику возросли на 45%. (Фото:НВ / Александр Медведев)
Интервью /
Придет время, и мы снова начнем работать в Херсоне, — гендиректор Danone в Украине
1 августа, 07:50
Компании / Рынки
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X