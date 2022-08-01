«Храбрые и отважные, сильные и упрямые». Американский экс-боец рассказал, почему Россия не победит украинцев в войне
Тим Кеннеди поддерживает Украину (Фото:Тим Кеннеди via Instagram)
Бывший американский боец смешанных единоборств и нынешний солдат Тим Кеннеди поделился мнением о войне в Украине.
Кеннеди считает, что мир недостаточно помогает Украине, но, несмотря на это, Россия не удастся победить украинский народ, сообщает Трибуна.
«Каждый раз, когда я в Украине, для меня становится очень очевидным одно — народ Украины никогда не будет покорен. Украинцы храбрые и отважные, сильные и упрямые. Люди здесь имеют жесткость, которую потеряла Америка. Они трудолюбивы, ценят семью и видят силу друг в друге. Это очень хорошее сочетание для войны.
Мне стыдно, что остальной мир не пришел на помощь. Это война не только за Украину. Это война против возможности незаконного вторжения. Отправка нас в Польшу не помогает. Украина нуждается в военной помощи и советниках", — сказал Кеннеди.
Также экс-боец дал совет украинцам для победы в войне.
«Ни за что не сдаваться. Сражайтесь за каждый дюйм. Не возвращайтесь к нормальной жизни. Вы сражаетесь за свою страну. За ваш суверенитет. Сражайтесь на пляжах. Сражайтесь на полях. Сражайтесь за реки, за мосты. Следует бороться за каждый дюйм», — подчеркнул Кеннеди.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович восхитился борьбой украинцев против российской армии.
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