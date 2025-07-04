Бывшего баскетболиста Лейкерс признали виновным в изнасиловании

4 июля, 15:08
Бен Маклемор (Фото: Бен Маклемор/Instagram)

Экс-игрока Лос-Анджелес Лейкерс Бена Маклемора признали виновным в изнасиловании женщины в 2021 году.

Об этом сообщает ESPN.

Обвинения в отношении Маклемора были выдвинуты в апреле 2024-го.

По словам пострадавшей, которой на тот момент было 21 год, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла дать осознанного согласия на половой акт.

Сам Маклемор в суде заявил, что девушка якобы согласилась на близость, хотя и он был также нетрезв. Однако суд присяжных признал спортсмена виновным.

Следующее заседание, на котором будет оглашен приговор, назначено на 9 июля.

На драфте НБА-2013 Маклемора выбрали под 7-м номером. За свою карьеру он выступал Сакраменто Кингз, Мемфис Гриззлис, Мемфис Хастл, Хьюстон Рокетс, Лос-Анджелес Лейкерс, Портленд Трейл Блейзерс, Шаньдун Хай-Спид Кирин, АЕК, Бреоган, Меркезефенди.

Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту грозит смертная казнь из-за «конфет для релакса».

