Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Решение суда должны одобрить глава правительства и министр юстиции Франции.

В июне этого года Касаткина задержали во Франции по запросу США. В Штатах спортсмена подозревают в причастности к преступлениям хакерской группировки, которая занималась вымогательством.

По версии американских властей, от действий хакерской группы, с которой мог быть связан россиянин, с 2020 по 2022 год пострадали около 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения. Касаткин, как считают правоохранители, участвовал в переговорах по выплате выкупа от имени хакерской группы. Ему грозит до 25 лет заключения по статьям о компьютерном и электронном мошенничестве.

26-летний баскетболист отрицает вину. По словам его адвоката, Касаткин может согласиться на экстрадицию в США без подачи апелляции на решение парижского суда, поскольку суд присяжных в США якобы «с большой вероятностью» оправдает игрока.

Добавим, что Касаткин в 17 лет уехал учиться в США, где выступал за баскетбольную команду Университета штата Пенсильвания.

После возвращения в Россию играл за Химки и МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. После его ареста во Франции клуб МБА-МАИ объявил об уходе спортсмена, не уточняя причин.

