«Это мое решение»: украинская олимпийская чемпионка отказалась выступать на чемпионате мира по фехтованию

33-летняя спортсменка отказалась от участия на турнире по семейным обстоятельствам.

«Этим летом я не еду на чемпионат мира. Это мое личное решение. Болезненное, тяжелое, но осознанное.

Я возвращалась в спорт именно ради этого чемпионата — ради личной медали, которой мне еще не хватает. Я очень этого хотела. Мне не хватало соревнований, тренировочного ритма, этой спортивной атмосферы. Но не в этот раз.

Сегодня в моей жизни есть вещи, которые важнее спорта. Моя мама — с ней сейчас сложный период, и я не могу быть где-то далеко, когда она во мне нуждается. И мой сын. Его я не могу оставить на три недели — потому что оставить просто не с кем.

Мне близкие люди помогают, насколько могут. Но есть роли, в которых важно не просто быть, а присутствовать. И когда этого нет — приходится держать все на себе.

Поэтому я остаюсь. Не слабая — сильная. Не побежденная — приоритетная. Не там, где мечталось. Но именно там, где сейчас должна быть. И я знаю: еще будут мои чемпионаты. Просто не этим летом".

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси (Грузия).

Напомним, что на Олимпиаде-2024 Кравацкая в составе сборной Украины выиграла золото в фехтовании на саблях.