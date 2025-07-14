«Вижу, как ее становится меньше»: украинская олимпийская чемпионка рассказала о страшной болезни мамы

Кравацкая не поедет на чемпионат мира из-за тяжелой болезни мамы, у которой рак.

«Сейчас в моей жизни непростой период. Моя мама угасает. Медленно. Болезненно. Это рак. Это уже третий рецидив. И сейчас она нуждается в уходе, как ребенок — круглосуточно, со всей нежностью и любовью. Я вижу, как ее становится меньше. Физически, эмоционально.

Реклама

В это же время я должна была бы готовиться к чемпионату мира. И это решение — не ехать — стало одним из самых болезненных. Потому что фехтование — это не просто спорт. Это часть меня. Это мой воздух. Мое «я». И сказать «нет» в такой момент — было очень трудно. Но я сказала.

Несмотря на все — я счастлива. Несмотря на усталость — я люблю. Несмотря на боль — я есть. И это уже много. Если вы сейчас в чем-то похожем — я с вами. Вы не одни. Вы выдержите. И вы уже герои", — написала Кравацкая в Instagram.

Чемпионат мира по фехтованию состоится с 22-го по 30 июля в Тбилиси (Грузия).

Напомним, что Кравацкая гневно отреагировала на допуск нейтралов на ЧМ по фехтованию.