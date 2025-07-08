«В объятиях Путина»: олимпийская чемпионка гневно отреагировала на допуск нейтралов на ЧМ по фехтованию

Украинская олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая высказалась о том, что (FIE) допустила россиян и белорусов к участию на чемпионате мира в Тбилиси .

Спортсменка осудила решение Межународной федерации фехтования.

«Допустили. Армию. На чемпионат мира. Мне больно это писать, но я не могу молчать.

На чемпионат мира по фехтованию допустили россиянок, которых я помню еще с Олимпиады-2016. Обе — офицеры армии РФ. Обе — в объятиях Путина. На десятках фото — в погонах, с медалями от Кремля. С улыбками — в те дни, когда гибнут наши дети.

Их допустили. Просто так. Не «нейтральных». Не тех, кто осудил войну. А солдат страны-агрессора.

В то время, когда в Украине ежедневно падают ракеты. Когда мы ночуем в паркингах. Когда хороним друзей. А нам говорят: «спорт вне политики».

Это не спорт. Это предательство. FIE — вы допустили военных. Тех, кто олицетворяет все, против чего должен был бы стоять спорт. И это позорно.

И самое болезненное — то, что ты ничего не можешь с этим сделать. Ты можешь только высказать свою позицию. Но мир давно уже научился не слышать, когда на кону большие деньги".

К турниру в нейтральном статусе допустили: майора российской армии Софию Великую, лейтенанта Яну Егорян и прапорщика Ольгу Никитину. Также в заявку вошла Александра Михайлова.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 пройдет с 22 по 30 июля.

Ранее сообщалось, что Кравацкая отказалась выступать на чемпионате мира по фехтованию.