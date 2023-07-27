«Вся любовь и уважение — Ольге Харлан». Элина Свитолина призвала мир уважать решение игнорировать представителей страны-агрессора — фото 27 июля, 19:11 Элина Свитолина (Фото:Твиттер)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожать руку представительнице России.

В своих социальных сетях Свитолина объяснила, что игнорировать агрессоров — это позиция украинских спортсменов. Также Элина призвала мировые спортивные организации уважать это решение.

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«Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение.

Вся наша любовь и уважение — Ольге Харлан", — написала Свитолина.

Отметим, что Свитолина принципиально не жмет руки белорусам и россиянам после теннисных матчей.

Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Ранее, народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что Ольга Харлан перед матчем получила разрешение от FIE не жать руку россиянке.