В 20 лет умерла украинская художественная гимнастка

Преждевременно ушла из жизни украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина, ей было 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), где училась спортсменка.

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке.

Реклама

Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах — пример ума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни", — говорится в заявлении университета.

В НУФВСУ выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти гимнастки не называется.

Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский регбист, который был бойцом спецподразделения КОРД.