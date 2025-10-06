В 20 лет умерла украинская художественная гимнастка

6 октября, 17:00
Елизавета Хоровинкина (Фото: НУФВСУ)

Преждевременно ушла из жизни украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина, ей было 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), где училась спортсменка.

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке.

Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах — пример ума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни", — говорится в заявлении университета.

В НУФВСУ выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти гимнастки не называется.

Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский регбист, который был бойцом спецподразделения КОРД.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Художественная гимнастика

