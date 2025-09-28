Бывшая украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко выступила за сборную ОАЭ на Гран-при в Китае.

В весовой категории до 78 кг уроженка Днепропетровской области завоевала для новой команды серебряную медаль, уступив в финале француженке Одри Тчумео.

В своем Instagram спортсменка отметила, что довольна своим возвращением на татами после смены гражданства.

«Какой замечательный способ вернуться в игру с первой медалью для моей новой команды. Я благодарна вам всем за вашу поддержку», — написала Литвиненко.

Литвиненко становилась призером ЧМ-2022 в весовой категории до 78 кг. Также добывала награды на престижных турнирах серии Мастерс, Грэндслем и Гран-при, выступала на Олимпиаде-2024.

СМИ писали, что смена гражданства может быть связана с решением Федерации дзюдо Украины (ФДУ) бойкотировать международные турниры, в частности ЧМ-2025. ФДУ пошла на этот шаг после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила представителям Беларуси соревноваться на ЧМ-2025 с использованием государственной символики.

Свое решение Федерация дзюдо Украины объяснила приказом Министерства молодежи и спорта от июля 2023 года, согласно которому национальным делегациям запрещено соревноваться на международной арене с россиянами и белорусами, если те выступают с несоблюдением принципов нейтралитета.

