«Действует запрет на их въезд в страну». Российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира

17 октября, 09:28
Поделиться:
В этом году в Финляндии пройдет этап Кубка мира (Фото: nordicmag.info)

В этом году в Финляндии пройдет этап Кубка мира (Фото: nordicmag.info)

С 28 по 30 ноября в финском городе Рука состоится этап Кубка мира по лыжным дисциплинам.

Читайте также:
«Некоторые вещи важнее спорта»: звездная шведская лыжница готова бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за возможного допуска россиян и белорусов

В комментарии для Helsingin Sanoma президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские лыжники не смогут принять участие в соревнованиях.

«Россиянам нечего делать в Руке, поскольку действует запрет на их въезд в страну. По нашему мнению, они не могут. Мы еще не начали выяснять этот вопрос нигде», — рассказала Коркатти

Реклама

Напомним, после начала полномасштабной войны Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила сборную России и Беларуси по лыжному спорту. В частности, они пропустили прошлогодний сезон.

Ожидается, что 21 октября FIS примет решение, будут ли россияне допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS.

Ранее мы писали, что французская лыжница получила серьезную травму в свой день рождения и пропустит Олимпиаду.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Финляндия Запрет на въезд Кубок мира Россияне Изоляция РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies