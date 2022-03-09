Популярный спортивный телеканал прекратил трансляцию в России 9 марта, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Телеканал подтвердил, что уходит с рынка России (Фото:Eurosport)

Компания Discovery, владеющая телеканалом Eurosport, объявила об остановке трансляции в России из-за военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Variety.

Discovery работал в России через национальную медиагруппу страны Медиа Альянс.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — приводит слова представителя компании Variety.



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В целом компания отключает 15 телеканалов, среди которых и Eurosport.

Спортивный телеканал уже подтвердил, что уходит с рынка России.

Ранее английская Премьер-лига приняла решение приостановить трансляцию своих поединков на территории России.



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